Project xCloud: in futuro potrebbe arrivare il supporto ai giochi Xbox Scarett

Nonostante siano diversi gli utenti sparsi in giro per il mondo che stanno provando la beta Project xCloud, il nuovo servizio di gaming in streaming che punta a concorrere con Google Stadia, sono già in circolazione i primi rumor sui possibili upgrade del servizio in arrivo il prossimo anno.

Al momento ciascun blade server di Project xCloud è in funzione grazie alla potenza di calcolo di ben otto Xbox One S, ma stando alle parole del cloud executive di Microsoft, Kareem Choudhry, la situazione potrebbe cambiare in meglio da un momento all'altro.

Ecco di seguito le parole di Choudhry:

"Abbiamo progettato Scarlett con in mente il cloud, quindi il servizio subirà delle evoluzioni proprio come tutti gli altri prodotti della famiglia Xbox nel corso della prossima generazione".

Ci sono quindi ben pochi dubbi sul fatto che la qualità grafica e la potenza tecnica della nuova console targata Microsoft arriveranno anche per tutti gli abbonati al servizio, che stando ai pareri di chi lo sta testando sembra funzionare piuttosto bene. Ovviamente è da escludere che questo passaggio avvenga in contemporanea con il lancio di Xbox Scarlett e potrebbe volerci un po' prima che il servizio di gaming in streaming passi allo step successivo.

Secondo alcune dichiarazioni fatte di recente, anche le funzionalità Play Anywhere si estenderanno ad Xbox Scarlett.