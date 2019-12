Project xCloud: il gaming su smartphone come su Nintendo Switch grazie a Razer Junglecat

Dalle pagine del suo seguitissimo canale YouTube, il creatore di contenuti Kevin Kenson ci mostra le potenzialità di Project xCloud appicate al Razer Junglecat, un controller di fascia alta per smartphone Android che trae ispirazione dai Joy-Con di Nintendo Switch.

La video analisi del famoso youtuber si focalizza sulle funzionalità del controller applicate al servizio in game streaming di Microsoft, attualmente in fase di beta testing negli Stati Uniti ma destinato ad arrivare da noi nella prima metà del prossimo anno, con accesso gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass e supporto al DualShock 4 di PS4.

La particolarità del Razer Junglecat sta tutta nella possibilità, per l'utente, di "sganciare" le due parti che compongono il pad per ottenere un'esperienza ludica non troppo dissimile da quella offerta da Nintendo con il design modulare del pad di Switch (ma non di Nintendo Switch Lite).

Cosa ne pensate del controller di Razer, soprattutto in vista del lancio in Europa di Project xCloud nel 2020?