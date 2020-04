Project xCloud: tutti i giochi inclusi nel game streaming di Microsoft

Finalmente Project xCloud è arrivato in Italia, permettendo anche ai giocatori del nostro paese di accedere in anteprima il servizio di game streaming realizzato da Microsoft. Ma quali sono i giochi inclusi nel catalogo che sarà possibile provare con mano? Scopriamolo insieme.

Se anche voi siete curiosi di provare Project xCloud, sicuramente vi starete domandando quali sono i titoli inclusi nella libreria del servizio. Di seguito elenchiamo tutti quelli attualmente disponibili nel catalogo.

La lista di tutti i giochi di Project xCloud

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Batman: The Enemy Within (stagione completa, episodi da 1 a 5)

Batman: The Telltale Series (stagione completa, episodi da 1 a 5)

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert - Standard Edition

Bleeding Edge

Bloodstained: Ritual of the Night

Bomber Crew

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: a Tale of Two Sons

Children of Morta

Cities: Skylines - Xbox One Edition

Conan Exiles

Crackdown 3

Darksiders 3

DayZ

Dead by Daylight Windows

Dead Island Definitive Edition

Descenders

Destiny 2

Devil May Cry 5

DiRT Rally 2.0

Dragon Age: Inquisition

F1 2019

Farming Simulator 17

Felix the Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

For the King

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk: Console Edition

Gears 5

Gears of War: Ultimate Edition

GoNNER: Bluberry Edition

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hitman: GOTY

Journey to the Savage Planet

Just Cause 4: Reloaded

Killer Instinct

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Two Crowns

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Moonlighter

MotoGP 19

MudRunner

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked

Portal Knights

RAD

ReCore

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Shadow Warrior 2

Sid Meier's Civilization VI

Sniper Elite 2

Soul Calibur 6

Sparklite

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Subnautica

Superhot

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

TERA

The Bard's Tale IV: Director's Cut

The Sims 4

The Surge

The Wolf Among Us

theHunter: Call of the Wild

Tracks: The Train Set Game

Train Sim World 2020

Unravel Two

Vampyr

War Thunder

Warhammer: Vermintide 2

Wasteland 2: Director's Cut

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Valor

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7 FIA World Rally Championship

Wreckfest

WWE 2K20

Yakuza 0

Yoku's Island Express

Partecipando alla beta di Project xCloud, dunque, avrete la possibilità di provare tutti i giochi elencati nella lista tramite il servizio di game streaming di Microsoft. Se ancora non lo avete fatto, potete richiedere la partecipazione alla beta del servizio iscrivendovi sul sito di Project xCloud.

Ricordiamo che per partecipare è necessario possedere un account Microsoft con gamertag Xbox, uno smartphone o tablet con sistema operativo Android 6.0 o superiore dotato di Bluetooth 4.0, un controller wireless per Xbox One abilitato per il Bluetooth e un accesso veloce alla rete internet a banda larga tramite Wi-fi (preferibilmente 5Ghz) o con una connessione dati mobile che supporti la velocità di download di 10Mbps.

Come al solito, i partecipanti selezionati riceveranno una email con tutti i dettagli per accedere alla beta di Project xCloud. Ne approfitterete per provare il servizio con mano?