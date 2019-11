Project xCloud gratis per gli utenti Xbox Game Pass, supporterà il DualShock 4

Nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox non si è parlato solo di nuovi giochi ma anche di Project xCloud, l'attesissima piattaforma per giocare in streaming di Microsoft.

Sembra infatti che il colosso di Redmond stia concentrando gran parte delle proprie forze nel progetto e nel corso dei primi mesi del 2020 anche gli utenti che possiedono un PC con su Windows 10 potranno usufruire della piattaforma. Per consentire davvero a tutti di giocare, inoltre, Microsoft ha svelato che verranno supportati tutti i controller bluetooth, incluso il Razer Sabretooth e il DualShock 4 di PlayStation 4. Insomma, potrete giocare ovunque e con qualsiasi dispositivo.

L'annuncio più interessante riguarda però l'arrivo del servizio in maniera gratuita per tutti gli utenti Xbox Game Pass nel corso del prossimo anno. Come se non bastasse, Microsoft ha stretto nuovi accordi con publisher come Electronic Arts per aggiungere in futuro nuovi titoli al catalogo di Project xCloud.

Gli sviluppatori hanno inoltre ampliato il numero di paesi nei quali è possibile partecipare alla beta del progetto e a breve partiranno nuovi inviti. Per poter avere una possibilità di provare la piattaforma di gaming in streaming targata Microsoft potete registrarvi sul sito ufficiale con la speranza di essere i prossimi ad essere selezionati.

Sapevate che Microsoft ha annunciato una clip mobile per utilizzare i controller Xbox One con gli smartphone?