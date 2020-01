Project xCloud sarà incluso in Xbox Game Pass Ultimate o Xbox LIVE Gold?

Il 2020 vedrà l'uscita di Project xCloud di Microsoft, servizio attualmente in Beta e che farà il suo debutto ufficiale durante l'anno appena iniziato. Ma quali strategie commerciali adotterà la casa di Redmond per il lancio della piattaforma?

Stando alle parole di Toto, Microsoft potrebbe decidere di veicolare il nuovo servizio tramite uno dei suoi abbonamenti già esistenti: "probabilmente Microsoft aggiungerà xCloud a una delle sue offerte già attive", afferma l'analista, con riferimento a Xbox Game Pass Ultimate e/o Xbox LIVE Gold.

In realtà già durante l'ultimo episodio di Inside Xbox Phil Spencer aveva rivelato la volontà di garantire l'accesso a Project xCloud gratis agli abbonati Xbox Game Pass salvo correggere il tiro poco dopo, rivelando di non aver ancora stabilito dei piani precisi a riguardo. Maggiori dettagli verranno diffusi a ridosso del lancio, al momento xCloud è in Beta, i partecipanti alla fase di test possono provare giochi come Children of Morta, Dead by Daylight, Fishing Sim e Wreckfest.

Secondo alcune voci Project xCloud potrebbe essere integrato in Xbox Series X, anche in questo caso però non ci sono conferme e Phil Spencer ha ribadito più volte che lo streaming non sostituirà le esperienze di gioco tradizionali, almeno per il momento, difficile però dire cosa accadrà in futuro.