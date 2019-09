Project xCloud: Microsoft si allea con SK Telecom per il supporto alla rete 5G in Corea

Microsoft Corporation ha annunciato di aver stretto una partnership con SK Telecom per portare Project xCloud in Corea del Sud tramite la rete mobile 5G di proprietà del gestore asiatico.

L'accordo rende SK Telecom partner esclusivo di Microsoft per quanto riguarda Project xCloud in Corea, si tratta al momento di una sperimentazione dato che la stessa casa di Redmond ha più volte espresso dei dubbi riguardo la possibilità di poter utilizzare il servizio su reti mobile. Anche Google ha dichiarato recentemente che Stadia non funzionerà in 4G e per giocare sarà necessaria una rete Wi-Fi.

Project xCloud in 5G entrerà presto in fase di test in Corea del Sud e sembra che Microsoft abbia già selezionato un gruppo di utenti per le sessioni di prova, l'obiettivo è quello di testare la qualità del servizio con copertura LTE e 5G. Le limitazioni sono dovute principalmente all'elevato consumo di traffico dati e alla qualità delle linee, non sempre al top anche in paesi tecnologicamente avanzati.

Restiamo in attesa di sapere se Microsoft abbia in programma simili partnership anche in Europa e Nord America con specifici gestori, l'azienda non ha confermato nulla a riguardo nel momento in cui scriviamo. E voi, siete incuriositi da Project xCloud? Cosa ne pensate di questa piattaforma?