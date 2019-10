Project XCloud, Microsoft annuncia una Clip mobile per il controller Xbox One

Com'è ormai ben noto, Microsoft si sta preparando per seguire le orme di Sony e Google per tuffarsi nel mondo del Cloud Gaming con Project XCloud.

Il servizio, recentemente entrato in fase Beta, permetterà di giocare in streaming su smartphone e tablet: gli utenti potranno accedere sia alla libreria presente sul cloud di Azure (secondo modalità e con costi non ancora svelati), sia ai giochi installati sull'Xbox One di casa grazie al servizio Xbox Game Streaming. In entrambi i casi, Microsoft ha dichiarato che sarà obbligatorio utilizzare un Xbox Wireless Controller with Bluetooth.

La casa di Remond, intenzionata ad espandere l'ecosistema Designed for Xbox, si è così messa in contatto con diversi partner esterni come 8bitDo, Gamevice, HORI, PowerA, Razer per realizzare degli accessori in grado di facilitare la vita a tutti i giocatori che decideranno di usufruire del nuovo servizio cloud su mobile. Il primo frutto del nuovo corso è rappresentato dalla MOGA Mobile Gaming Clip for Xbox Wireless Controllers, un comodo accessorio, realizzato da PowerA in collaborazione con Xbox Industrial Design, che permetterà di fissare lo smartphone sul controller. La clip potrà essere regolata su diverse angolazioni, consentendo così di ottenere l'angolo di visuale più confortevole possibile. L'accessorio verrà lanciato a novembre ed è già preordinabile sul Microsoft Store USA al prezzo di 14,99 dollari.

Nel frattempo, 8BitDo ha fatto sapere di essersi messa al lavoro con Microsoft "su qualcosa di grosso". Il noto produttore di accessori non ha rivelato nessun dettaglio al riguardo, invitando i giocatori a rimanere in attesa di un annuncio ufficiale. L'insider Klobrille, che conosce il mondo Xbox come le sue tasche, si è subito infilato nella discussione dichiarando che secondo lui la partnership darà vita ad un nuovo controller con licenza Xbox per dispositivi mobile, che vanterà dimensioni ridotte rispetto al classico pad di Microsft. Sarà davvero così?