Project xCloud: Microsoft conferma il lancio su Xbox Game Pass entro fine 2020

Dopo aver parlato del successo del Game Pass in attesa di Xbox Series X, Phil Spencer ha promesso, in qualità di boss della divisione Xbox di Microsoft, che i servizi in game streaming di Project xCloud saranno accessibili entro fine anno su Xbox Game Pass.

Pur ribadendo un concetto già espresso nel 2019 quando dichiarò che Project xCloud sarebbe stato gratis su Xbox Game Pass, Spencer ha colto al volo l'occasione offertagli dall'ultimo approfondimento sullo stato dei servizi in abbonamento a tema videoludico di Microsoft per confermare che l'attuale fase di Beta Preview di xCloud si concluderà entro la fine dell'anno, consentendo così l'accesso alle funzionalità in game streaming della versione finale di xCloud a tutti gli iscritti al Game Pass su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X attraverso i propri dispositivi.

A detta di Phil Spencer, infatti, "entro fine anno la nostra tecnologia di streaming per i giochi su cloud, Project xCloud, arriverà su Game Pass in modo tale che tu e i tuoi amici possiate trasmettere in streaming e giocare insieme ai vostri titoli preferiti sui vostri dispositivi. Ho sempre credito che il gaming avesse un potere unico nel tenerci unici, e sono orgoglioso di come la nostra forma d'arte stia portando questo potere unico a più persone in caso di necessità. Non ho dubbi sul fatto che vivremo questa esperienza più forti e uniti che mai".

