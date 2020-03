Project xCloud: Microsoft sta trasferendo i blade server su Xbox Series X

Un rapporto pubblicato su The Verge ha confermato che Microsoft sta continuando a potenziare i propri blade server per Project xCloud. Secondo quanto si legge infatti ogni rack contiene ora ben otto Xbox One S, rispetto alle quattro console della configurazione iniziale.

Il colosso di Redmond non sembra intenzionato a fermarsi: lo stesso rapporto racconta infatti di come Microsoft stia lavorando per trasferire tutti i server dedicati a xCloud su Xbox Series X, garantendo in questo modo significativi miglioramenti delle prestazioni tra le quali primeggia un nuovo codec video che è fino a sei volte più veloce dell'attuale. Il nuovo processore della console next-gen sarebbe infatti in grado di eseguire quattro sessioni di gioco Xbox One S contemporaneamente per singolo chip. Microsoft si sta insomma preparando ad uscire dalla fase di test iniziale, portando il suo progetto dedicato allo streaming ad un livello più avanzato.

La società ha inoltre iniziato i test di xCloud anche su PC Windows 10 con un applicazione del tutto simile a quanto visto su iOS e Android che attualmente gira con una risoluzione limitata a 720p, anche se a detta della società il 1080p sembra un obbiettivo molto vicino. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile uno speciale su Xbox Series X.