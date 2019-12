Project xCloud non nasce per sostituire Xbox Series X o Xbox One, spiega Phil Spencer

Dopo aver presentato ufficialmente Xbox Series X, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, prova a chiarire un importante punto della visione della casa di Redmond legata al supporto al game streaming di Project xCloud e alle console Xbox, sia dell'attuale che della prossima generazione.

Nel corso della medesima intervista a GameSpot che ha permesso a Spencer di svelare le funzionalità dell'insolito design di Xbox Series X, il dirigente di Microsoft ha dichiarato che "non stiamo cercando di dire alla gente che xCloud sostituirà la propria console che xCloud andrà a sostituire l'esperienza offerta dal PC gaming. Penso a xCloud come alla possibilità di portare dove voglio la mia esperienza di gioco, in modo che quando accedo ai miei titoli a casa di un amico o quando sono fuori casa posso fruire di tutti i miei videogiochi, salvataggi e una biblioteca di titoli che è sempre con me".

Stando sempre a Spencer, la filosofia di Microsoft in tema di cloud e streaming videoludico prevede di "offrire al pubblico questa libertà e di mostrare agli sviluppatori quanto sia facile eseguire i giochi Xbox su qualsiasi telefono, non devono lavorare a patch o scrivere righe di codice aggiuntive, è tutto lì. Come ho spiegato anche in passato, gli sviluppatori che vogliono creare giochi su Project Scarlett devono sapere che grazie a xCloud possiamo consentirgli di distribuire i loro titoli su così tanti schermi".

Project xCloud si trova attualmente in fase di beta testing negli Stati Uniti, in Corea del Sud e nel Regno Unito: i servizi in game streaming offerti dalla piattaforma "su nuvola" di Microsoft saranno accessibili nel resto del mondo, Italia compresa, nei primi mesi del 2020. A tal proposito, vale la pena ricordare che xCloud sarà gratis su Xbox Game Pass, tanto su PC e Xbox One quanto su Xbox Series X.