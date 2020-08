Project xCloud: tre mesi gratis e un controller con Samsung Galaxy Note 20?

Nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto è previsto il Samsung Galaxy Unpacked 2020, un evento organizzato dal colosso tecnologico sudcoreano che coinvolgerà anche Microsoft con annunci legati a Project xCloud e all'offerta riservata agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Nell'annunciare l'arrivo a metà settembre di Project xCloud, i dirigenti della casa di Redmond hanno confermato la loro volontà di partecipare al Galaxy Unpacked di Samsung per condividere delle notizie legate alla propria piattaforma in game streaming e ai servizi offerti agli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate.

Una di queste sorprese è già stata anticipata e consiste nella presentazione del MOGA X5-X+, un controller mobile per Project xCloud che sarà venduto in alcuni Paesi (non sappiamo ancora quali) insieme ad un codice per riscattare tre mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate. Anche gli acquirenti del Galaxy Note 20, secondo quanto emerso dagli ultimi leak, dovrebbero accedere a 3 mesi di Game Pass con l'acquisto del phablet Android.

La nostra redazione seguirà l'evento e, attraverso il canale Twitch di Everyeye.it, vi accompagnerà per tutta la durata del Samsung Galaxy Unpacked 2020 per fornirvi tutti gli aggiornamenti sugli annunci e le sorprese riservateci dall'azienda asiatica e dai suoi partner commerciali, inclusa ovviamente Microsoft con i reveal a tema xCloud e Game Pass. L'appuntamento è per mercoledì 5 agosto a partire dalle ore 15:45, con Alessio Ferraiuolo e Francesco Fossetti ad attendersi su Twitch per vivere le emozioni dell'evento di Samsung.