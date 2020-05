Project xCloud: Ori and the Will of the Wisps tra i nuovi giochi accessibili in streaming

Festeggiata la partenza della Beta di Project xCloud in Italia e in altri Paesi, per Microsoft è giunto il momento di arricchire ulteriormente il catalogo del proprio servizio in game streaming con l'arrivo di cinque videogiochi accessibili gratis da chi sta partecipando ai test su sistemi mobile iOS e Android.

A guidare il quintetto di nuovi arrivati nella ludoteca "su nuvola" di Project xCloud troviamo Ori and the Will of the Wisps, la splendida avventura in salsa metroidvania che gli autori di Moon Studios hanno lanciato a metà marzo su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Tra gli altri titoli che possono essere fruiti in maniera del tutto gratuita dai partecipanti alla fase di beta testing di xCloud, troviamo anche l'action adventure a mondo aperto Batman Arkham Knight: eccovi allora la lista completa dei nuovi giochi accessibili nel servizio in game streaming di Microsoft.

Ori and the Will of the Wisps

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Pillars of Eternity

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti per scoprire che cosa ne pensate di questo servizio e dei nuovi titoli che ne hanno rimpolpato il catalogo digitale, vi ricordiamo che su queste pagine trovate in video tutti i dettagli di Project xCloud.