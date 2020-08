Project xCloud, cuffie e controller: svelate le nuove periferiche su licenza Xbox

Oltre all'annuncio della data di lancio ufficiale di Project xCloud, Microsoft si premura anche di presentare tutte le periferiche su licenza Xbox che saranno disponibili tra metà settembre e fine 2020 per chi desidera migliorare la propria esperienza ludica tramite controller e accessori vari.

Pur ricordando agli utenti la possibilità di utilizzare il controller Xbox One ufficiale e il DualShock 4 di PS4 sin dall'apertura dei server della "versione 1.0" di Project xCloud, Microsoft ha deciso di lavorare a stretto contatto con alcuni tra i più affermati produttori di accessori videoludici al mondo per ampliare ulteriormente l'offerta destinata alla community che guarda con interesse a xCloud.

Il primo accessorio presentato dalla casa di Redmond è il modello Designed for Xbox del Razer Kishi, l'ormai celebre controller mobile annunciato al CES 2020. In questa sua nuova versione, il pad vanterà il pulsante Xbox, degli analogici cliccabili e una connessione USB-C a bassa latenza. Il nuovo modello a tema Project xCloud e Xbox del Razer Kishi sarà in vendita negli USA a 99,99 dollari.

L'azienda britannica PowerA svela invece la propria gamma di periferiche Designed for Xbox (disponibili in alcuni mercati selezionati) rappresentata dal MOGA Mobile Gaming Clip 2 per controller Xbox One da 14,99 dollari e dai nuovi MOGA XP5-X Plus da 69,99 dollari (un pad dal form factor "classico" e provvisto di clip per agganciare lo smartphone) e MOGA XP7-X Plus da 99,99 dollari (si tratta di un controller "estensibile" e a doppia scocca che permette di agganciarsi a tablet e smartphone di grandi dimensioni), disponibile a fine anno.

La carrellata di periferiche su licenza Xbox e Project xCloud prosegue con i prodotti a marchio 8BitDo come la versione aggiornata del Mobile Gaming Clip per controller Xbox One da 14,99 dollari e la riedizione Designed for Xbox del già conosciuto controller compatto SN30 Pro per Android da 44,99 dollari, un pad di dimensioni contenute ma dotato di tutti i tasti principali (ivi compresi i due stick analogici) dei controller "maggiori", oltreché di un software per rimappare i pulsanti e di una clip integrata.

In attesa di conoscere i prodotti su licenza Xbox di aziende come NACON, la chiusura dello speciale dedicato agli accessori per xCloud è affidata alla compagnia danese Steelseries e al suo Arctis 1 Wireless per Xbox, una cuffia gaming ad alte prestazioni che si caratterizza per la presenza di un dongle USB-C per Android, di un software per la cancellazione del rumore ambientale basato su tecnologia ClearCast e dei medesimi speaker che hanno caratterizzato la linea Arctis 9X. Le cuffie SteelSeries progettate per Xbox e il game streaming della casa di Redmond sono già disponibili sul Microsoft Store statunitense al prezzo di 99,99 dollari. Rimaniamo in attesa di conoscere il prezzo, la finestra di commercializzazione e i negozi presso i quali sarà possibile acquistare in Italia i controller e gli accessori Designed for Xbox da fruire con i giochi di Project xCloud.