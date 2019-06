Project xCloud protagonista all'E3, sarà più potente di Google Stadia?

I responsabili di Thurrott hanno sganciato in rapida successione delle nuove, succose indiscrezioni legate all'imminente conferenza E3 di Microsoft, che finirà inevitabilmente ancor di più sotto i riflettori data la pesante assenza di Sony all'evento di Los Angeles.

Dopo averci parlato della possibile velocità computazionale di Xbox Scarlett, dei potenziali annunci first party di Microsoft e dell'esibizione next-gen di Halo Infinite all'E3, Thurrott ci svela che anche Project xCloud sarà uno dei grandi protagonisti sullo showfloor losangelino.

Stando alle voci riportate nell'articolo, Phil Spencer tornerà infatti a parlare della piattaforma streaming e svelerà alcune delle sue funzionalità. Per quanto la compagnia non sembri ancora intenzione a diffondere pubblicamente i dati hardware di xCloud, questi nuovi rumor affermano con certezza che le specifiche supereranno quelle di Google Stadia (che ricordiamo può contare su 10.7 TeraFLOPS).

Nel corso della conferenza si prevede che Microsoft presenti delle nuove demo di xCloud, e nelle scorse settimane si stava pensando di mostrare persino un gameplay giocato in remoto ("una demo che mostra qualcuno che gioca a casa propria, al di fuori della fiera") che avrebbe messo in evidenza le potenzialità del gaming in streaming sorretto dai server Azure. Tuttavia, sembra questo uno scenario apparentemente scartato dai piani definitivi di Microsoft, che potrebbe aver optato per una soluzione meno complessa per mettere in mostra la sua nuova piattaforma.