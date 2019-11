Project xCloud sarà la rinascita dei giochi in cooperativa locale, secondo Microsoft

Il vice presidente della divisione Xbox Gaming Cloud di Microsoft, Kareem Choudhry, ci invita a guardare a servizio in game streaming di Project xCloud da un punto di vista piuttosto insolito, ossia quello dei videogiochi in cooperativa locale.

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, Choundry ha affrontato l'argomento e svelato un singolare aneddoto riguardante le modalità di utilizzo di Project xCloud da parte degli utenti della Beta pubblica, ivi compresi alcuni membri della sua famiglia: "Sea of Thieves non supporta la cooperativa locale, eppure gli utenti che stanno partecipando alla beta di xCloud sfruttano il servizio per ricreare un'esperienza cooperativa come quella che si può avere in locale standosene seduti sul proprio divano".

Il responsabile della divisione Gaming Cloud della casa di Redmond spiega inoltre che "quando sono a casa, uno dei miei figli gioca su Xbox One X, un altro utilizza il mio Surface Book 2 e io mi siedo accanto a loro e mi connetto a xCloud dal mio smartphone. Siamo tutti lì e giochiamo insieme alla medesima partita. Una buona percentuale delle note positive che abbiamo ricevuto riguarda proprio questa funzione e la possibilità di partecipare insieme allo stesso gioco, diversamente da quanto avveniva in precedenza dove un membro della famiglia era costretto a giocare da solo e a monopolizzare la TV".

Il lancio di Project xCloud è atteso nel 2020 in Europa: il servizio in game streaming sarà gratuito per gli utenti Xbox Game Pass e permetterà di accedere all'intero catalogo dei titoli dell'abbonamento, utilizzando sia i controller ufficiali di Xbox One e Microsoft che gli altri pad come il DualShock 4 di PS4.