Project xCloud: secondo un rumor il servizio sta per approdare su Switch

Stando ad un noto insider di Hong Kong, Microsoft avrebbe intenzione di portare il suo Project xCloud anche su Nintendo Switch, permettendo così a tutti i possessori della console ibrida di giocare in streaming alle sue esclusive e non solo.

A confermarlo è lo stesso utente che ha già anticipato tempo fa l'annuncio di Nintendo Switch Lite e del nuovo modello della console standard con una batteria più longeva in dotazione. Stando alle parole dell'utente, gli utenti che decideranno di giocare con Project xCloud su Switch dovranno pagare un supplemento al servizio Nintendo Switch Online e non basterà quindi avere un abbonamento attivo a Xbox Game Pass per poter usufruire del cloud gaming di Microsoft. L'insider ha anche confermato che l'app di Prokect xCloud su Nintendo Switch vanterà un'interfaccia utente del tutto simile a quella delle versioni smartphone e PC e, con tutta probabilità, sarà possibile giocare solo ad una selezione di giochi Xbox.

Purtroppo non si hanno informazioni precise su quando sarà possibile anche solo provare l'app su Switch, ma è probabile che bisognerà attendere che il servizio esca dalla fase beta e che arrivi su tutti i dispositivi che lo supportano.

Sapevate che solo qualche settimana fa Ori and the Will of the Wisps si è aggiutno al catalogo di Project xCloud?