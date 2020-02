Project xCloud: Xbox inaugura la prima fase di test anche per gli utenti iOS

Lawrance Hryb, meglio conosciuto come Major Nelson, e Phil Spancer hanno annunciato l'apertura della fase di beta testing per Project xCloud sui dispositivi iOS. La preview di Project xCloud sarà disponibile attraverso il programma TestFlight.

Come descritto nel blog di Major Nelson, i vertici della divisone Xbox hanno deciso di accontentare le migliaia di richieste giunte dagli utenti iOS che chiedevano il supporto al nuovo servizio di Microsoft per i dispositivi iOS. Al momento tuttavia, la fase di test sarà disponibile per un numero ristrettissimo di utenti. Sempre secondo il blog ufficiale infatti la preview di Project xCloud per iOS sarà limitata ai territori degli Stati Uniti del Regno Unito e del Canada. Inoltre sarà possibile provare solo Project xCloud e non anche Xbox Game Streaming, come invece avviene per gli utenti Android. Per finire, la prima fase di test sarà limitata alla sola Halo: The Master Chief Collection e solo diecimila fortunati potranno accedere al servizio. Viene però specificato che in questo primo test, a causa dei pochi posti disponibili, verrà effettuata una rotazione degli utenti attivi, al fine di permettere a quanti più giocatori possibili di provare xCloud.

L'obbiettivo dichiarato è quello di testare Project xCloud su iOS e di ricevere il maggior numero di feedback, nell'ottica di migliorare il servizio e allargare la platea degli utenti. Intanto, sembra che Project xCloud abbia riscosso un gran successo in alcune zone dell'Asia, un dato inedito per il colosso di Redmond. Durante la presentazione dei nuovi Galaxy S20 è stata svelata la collaborazione tra Xbox e Samsung.