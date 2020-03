Project xCloud e Xbox Series X: Microsoft illustra la visione nextgen sul game streaming

Come previsto, la divisione Xbox di Microsoft ha tenuto un evento per parlare di Xbox Series X e discutere della visione nextgen della compagnia in tema di game streaming, un settore dove sta investendo delle enormi risorse in ricerca e sviluppo grazie all'ambizioso programma di Project xCloud.

Nel corso dell'evento organizzato dalla casa di Redmond, i progettisti di Xbox Series X e i programmatori del team impegnato su Project xCloud hanno spiegato che la strategia di Microsoft era e rimane quella di "mettere i giocatori al centro", garantendo loro l'accesso ai propri titoli preferiti in qualunque contesto e su qualsiasi dispositivo tecnologico.

Per quanto riguarda Xbox Series X, i rappresentanti di Microsoft intervenuti allo show hanno descritto la console nextgen come un dispositivo che saprà far convergere le funzionalità e le potenzialità del cloud e del gaming PC in una singola macchina, da qui gli sforzi profusi dai progettisti di XSX per sbloccarne il potenziale e facilitare il compito affidato agli sviluppatori.

Microsoft conferma infatti che tutti i giochi nativi su Xbox One e Xbox Series X saranno in grado di girare su Project xCloud senza alcun intervento da parte delle rispettive software house: chi vorrà ampliare l'offerta ludica dei propri titoli e beneficiare delle potenzialità di xCloud, a ogni modo, potrà farlo con patch apposite e persino con videogiochi esclusivi.

Per raggiungere questo obiettivo, Microsoft ha stretto delle partnership con i principali fornitori di motori grafici e middleware dell'industria dell'intrattenimento digitale, assicurandosi così la massima compatibilità con tutti i progetti più importanti che verranno lanciati nei prossimi anni in ambiente PC e console. Nei piani a lungo termine del colosso tecnologico americano c'è poi la volontà di trasformare Xbox Series X in un "lunapark interattivo" per tutti gli sviluppatori interessati al cloud gaming, con incentivi e un supporto esteso per le software house che desiderano fare di XSX la loro piattaforma privilegiata e di Project xCloud l'ecosistema in game streaming prediletto.