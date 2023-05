Project XT, annunciato il nuovo MMORPG in UE5: superpoteri nelle mani dei giocatori

La software house coreana Blackstorm toglie i veli a Project XT, un nuovo MMORPG sviluppato in Unreal Engine 5 e caratterizzato da una veste grafica fortemente stilizzata. Gli autori hanno rivelato i primi dettagli sul titolo, al momento previsto al lancio su PC.

Blacstorm descrive Project XT come un MMORPG che unisce PvPvE, e ci metterà nei panni dei Nexters, un "nuovo genere di essere umani" dotati di alcuni superpoteri. I protagonisti di cui seguiremo le vicende possono manipolare la terra, l'elettricità, uno spazio chiamato "A-Space", il sangue, le ombre, e possono trasformare la loro immaginazione in realtà.

La sinossi del gioco ci racconta che "La Guerra Mondiale, scatenata dall'invasione dei paesi circostanti da parte di una potente nazione egemonica chiamata Solarus, fu ribaltata dall'intervento della Repubblica Flarica e delle sue nazioni alleate. Alla fine, Solarus accettò di fermare la guerra usando armi nucleari per difendere il suo territorio dalle forze d'invasione.

Successivamente, è stato istituito il governo unito sovranazionale chiamato U.N.I.T.E. per prevenire i conflitti globali in modo permanente e promuovere lo sviluppo umano e la pace. La ricostruzione delle città distrutte e la rivitalizzazione economica ebbero inizio e Jamie di Chronax fornì un'enorme quantità di materiale per rimuovere l'inquinamento dalle armi nucleari e chimiche, consolidando la loro posizione e trasformando Chronax in una società globale.

Un giorno, un video di un individuo con superpoteri pubblicato sui social media ha attirato l'attenzione del governo UNITE. Resosi conto che gli individui con superpoteri erano reali ha ripreso il progetto che l'ex agenzia di intelligence segreta Flarica aveva condotto, designando Chronax Corporation come società partner. Il dottor Lim, sotto Chronax, ha dimostrato che l'uso dei frammenti celesti caduti e delle particelle al loro interno era la chiave per ottenere i superpoteri durante il processo di ricerca. Alla fine dello studio, gli individui con superpoteri sono stati ufficialmente rivelati al mondo e sono stati chiamati Nexters, un nuovo tipo di essere umano".

Al momento non è stata annunciata una finestra di lancio, e sappiamo soltanto che Project XT sarà pubblicato su PC. Blackstorm punta ad una pubblicazione globale dell'MMORPG, dunque dovrebbe essere prevista la distribuzione anche in Europa. Trovate ulteriori dettagli a questo indirizzo.