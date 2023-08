Project L: Yasuo di LoL si aggiunge al roster del picchiaduro gratis

Continua ad arricchirsi il roster di Project L, l'interessante picchiaduro legato a League of Legends il cui ultimo trailer svela la presenza di Yasuo il reietto.

Il personaggio, ben noto ai giocatori del MOBA, potrà quindi essere utilizzato anche nel picchiaduro, dove affronterà i suoi avversari a colpi di katana. Il trailer, con tanto di commento degli sviluppatori, permette di vedere il lottatore in movimento e di scoprire alcune delle combo con le quali manderà al tappeto i suoi avversari.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Project L è uno dei tanti progetti in sviluppo presso Riot Games. Si tratta di un picchiaduro free to play basato su scontri 2 contro 2 il cui combat system dovrebbe essere particolarmente accessibile. Dopotutto a svilupparlo sono i ragazzi del team Radiant Entertainment, che prima di essere acquisiti dai creatori di League of Legends erano al lavoro su Rising Thunder, picchiaduro a incontri in cui si potevano eseguire mosse speciali con la semplice pressione di un tasto. Il progetto è stato poi cancellato per far sì che lo studio potesse concentrarsi sul nuovo titolo, che sembra ereditare molte meccaniche dal gioco a base di robottoni.

Al momento non si conosce la data d'uscita di Project L, ma è probabile che ne sapremo qualcosa di più in occasione dell'EVO 2023, evento durante il quale sarà possibile provare per la prima volta il picchiaduro.

