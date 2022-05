Project Zenless Zone Zero, il reveal ha una data: nuovo gioco dal team di Genshin Impact

Dopo aver annunciato l'imminente avvio di una nuova Closed Beta dedicata ad Honkai: Star Rail, il team di sviluppo di MiHoYo Entertainment è pronto a presentare al pubblico un nuovo gioco.

La software house di stanza in Cina si appresta infatti ad alzare il sipario su Project Zenless Zone Zero, nome in codice con il quale viene identificato un ancora misterioso titolo. Per il momento, non si hanno notizie o anticipazioni di nessun tipo su quella che potrebbe essere la natura della produzione. La software house autrice di Genshin Impact, ad ogni modo, non farà attendere troppo a lungo i suoi fan. Con un Tweet, il team di MiHoYo ha infatti già confermato che il reveal ufficiale di Project Zenless Zone Zero avrà luogo il prossimo venerdì 13 maggio 2022.



Al momento, è possibile ipotizzare che dietro al nome in codice possa celarsi un nuovo free to play per dispositivi mobile e console, esattamente come nel caso di Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Per averne la certezza, tuttavia, sarà evidentemente necessario attendere l'annuncio ufficiale di Project Zenless Zone Zero. Nel frattempo, ricordiamo che il reveal della versione 2.7 di Genshin Impact potrebbe non essere troppo lontano, almeno stando ai rilevamenti effettuati dai dataminer.