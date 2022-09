Project Zero 4 tra gli annunci del Nintendo Direct? Lo suggerisce l'insider The Snitch

Dopo aver aggiornato il suo (quasi impeccabile) ruolino di marcia con il leak di Lies of P su Xbox Game Pass, l'ormai celebre insider The Snitch condivide un nuovo messaggio in codice che preannuncia il ritorno sulle scene di Project Zero 4.

Lanciato su Wii U nel 2008 ma solo ed esclusivamente sul mercato giapponese, Fatal Frame 4 The Mask of Lunar Eclipse potrebbe perciò approdare in Occidente con un porting per Nintendo Switch, o almeno è questa l'impressione che possiamo ricavarne decodificando il messaggio condiviso da The Snitch sui social.

L'insider ha infatti pubblicato una serie di emote che ritraggono nell'ordine delle maschere, il Sole, la Terra, la Luna e infine un fantasma, una sequenza facilmente riconducibile al sottotitolo del quarto capitolo maggiore dell'avventura horror conosciuta in madrepatria come Fatal Frame e trasposta in Occidente come Project Zero.

L'anticipazione di The Snitch arriva a stretto giro di posta dall'annuncio ufficiale del Nintendo Direct di settembre, da qui l'interesse degli appassionati della serie per il possibile reveal di Project Zero 4 su Switch nella cornice del prossimo evento mediatico della casa di Kyoto che, lo ricordiamo, si terrà domani martedì 13 settembre dalle ore 16:00. A prescindere dall'attendibilità della fonte, come di consueto invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione o presunto leak e a considerarli come tali fino alla conferma ufficiale da parte dei publisher e delle software house interessate.