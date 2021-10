Project Zero: nessun nuovo gioco in programma dopo Maiden of Black Water

L'uscita della remastered di Project Zero: Maiden of Black Water, in arrivo il 28 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, segna il ritorno della serie horror di Koei Tecmo dopo diversi anni di assenza: il titolo originale era infatti arrivato su Wii U nel 2015 in occidente.

I fan del franchise speravano quindi che nei piani della compagnia giapponese ci fosse l'arrivo di ulteriori produzioni qualora la remastered dell'ultimo capitolo (a riguardo potete vedere un video gameplay di Project Zero Maiden of Black Water) avesse avuto successo. Tuttavia, anche in caso di pregevoli riscontri commerciali, per ora non sembra esserci nessun piano sul futuro di Project Zero in termini di nuove remastered o giochi del tutto inediti. A rivelarlo è il producer Keisuke Kikuchi nel corso di un'intervista con Siliconera.

Alla domanda se un eventuale successo di Maiden of Black Water avesse potuto aprire la strada a una Collection dei primi capitoli, Kikuchi è stato piuttosto chiaro: "Questo è il titolo che abbiamo preparato per il ventesimo anniversario della serie, dunque attualmente non abbiamo alcun piano per altri titoli. Tuttavia la risposta del pubblico è stata migliore di quanto ci aspettassimo, pertanto potremmo pensarci in futuro".

In una precedente intervista il producer sperava in un nuovo capitolo dopo Project Zero Maiden of Black Water, ma per adesso sembra che i sogni di vedere arrivare altre remastered o un seguito debbano essere riposti in un cassetto.