Project Zero Maiden of Black Water arriverà in formato fisico in Europa?

La riedizione di Project Zero: Maiden of Black Water è molto attesa da diversi amanti della serie Koei Tecmo, che avranno così l'occasione per recuperare il più recente episodio della serie uscito originariamente su Wii U a cavallo tra il 2014 e il 2015, ma divenuto ben presto un pezzo da collezione difficile da reperire.

Project Zero Maiden of Black Water è atteso per il 28 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, tuttavia per il dispiacere degli amanti del formato fisico non si è mai parlato di una distribuzione su disco o cartuccia del gioco in Europa e Stati Uniti. Interpellata dal portale Nintendo Everything, Koei Tecmo conferma in maniera definitiva quanto già emerso in precedenza, ossia che Maiden of Black Water verrà distribuito in occidente esclusivamente in versione digitale. Le sole edizioni fisiche previste, ossia quelle per Switch e PS4, saranno disponibile unicamente in territorio asiatico: a meno di non rivolgersi all'import, dunque, per godersi il ritorno di Project Zero/Fatal Frame bisognerà per forza interagire con gli store digitali dei rispettivi sistemi.

Da tenere comunque in conto che le edizioni asiatiche e giapponesi del titolo saranno multilingua con inglese incluso, permettendo in questo modo di abbattere le barriere linguistiche. Stando a quanto si può intuire dal sito ufficiale del gioco, non sarebbe prevista l'inclusione dell'italiano e non è chiaro se verrà implementato in un momento successivo. Nel frattempo sembra che l'Ip di Project Zero sia tornata di proprietà di Koei Tecmo, pertanto non è da escludere che altri progetti collegati alla serie possano arrivare in futuro.