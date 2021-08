Project Zero Maiden of Black Water: a caccia di fantasmi nel nuovo video gameplay

I giornalisti di Famitsu sono andati a caccia di fantasmi nella dimensione a tinte oscure di Project Zero Maiden of Black Water e condiviso oltre 50 minuti di scene di gameplay tratte dalla riedizione per PC e console dell'avventura horror lanciata nel 2014 su Wii U.

In questa sua nuova versione, l'originario Fatal Frame Maiden of Black Water verrà riproposto con diverse migliorie al comparto grafico e delle aggiunte contenutistiche che passeranno, ad esempio, per l'introduzione di una nuova Modalità Foto che consentirà agli appassionati di customizzare i propri scatti medianici collocando sulla scena il personaggio prediletto e qualsiasi spirito scoperto.

Come ulteriore incentivo all'utilizzo della nuova Photo Mode troveremo poi i numerosi costumi e accessori aggiuntivi introdotti da Koei Tecmo per Yuri, Miu e Ren.

Sul fronte del gameplay, assisteremo inoltre a delle ottimizzazioni nelle meccaniche di "combattimento" basate sull'utilizzo della fotocamera per infliggere danni ai fantasmi scoperti tra le terrorizzanti ambientazioni da esplorare nel Monte Hikami. Ai più nostalgici, consigliamo di leggere la nostra recensione di Project Zero Maiden of Black Water per Wii U.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video gameplay di Project Zero Maiden of Black Water, non prima però di ricordarvi che l'horror di Koei Tecmo è previsto in uscita per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.