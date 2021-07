Project Zero Maiden of Black Water: la riedizione ha finalmente una data d'uscita

Koei Tecmo ha confermato ufficialmente che la riedizione di Project Zero: Maiden of Black Water (noto anche con il nome di Fatal Frame: Maiden of Black Water) arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre 2021.

Per l'occasione è stato inoltre diffuso un nuovo trailer che ci mostra maggiormente nel dettaglio le protagoniste e le meccaniche incentrate sulle fotografie dell'avventura horror uscita originariamente su Wii U in Giappone nel 2014 e nel resto del mondo nel 2015. I giocatori vestiranno i panni di tre personaggi distinti, Yuri Kozukata, Ren Hojo e Miu Hinasaki, che raggiungono l'inquietante Monte Hikami alla ricerca di coloro che si sono avventurati precedentemente nell'area scomparendo misteriosamente. Per difendersi dalle mostruosità del Monte utilizzeranno la Camera Obscura, una macchina speciale in grado di arrecare danni ai fantasmi semplicemente fotografandoli.

Fatal Frame Maiden of Black Water è stato annunciato all'E3 2021 in occasione dell'ultimo Nintendo Direct: si tratta di un'interessante e facile occasione per riscoprire uno degli episodi meno noti della serie Project Zero, la cui poco diffusa versione originale Wii U è divenuta ormai da tempo pezzo da collezione molto complicato da recuperare a prezzi modici. Sembra inoltre che Koei Tecmo sia tornata proprietaria dell'ip Project Zero, pertanto potrebbe essere interessante scoprire cosa può esserci nel futuro della serie dopo la riedizione di Maiden of Black Water.