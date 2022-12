Project Zero Mask of the Luna Eclipse: prezzi e contenuti dell'edizione premium giapponese

Tramite le pagine ufficiali dell'horror game in arrivo a marzo 2023 rimasterizzato per PC e console, Koei-Tecmo ha svelato prezzi e contenuti dell'edizione speciale di Project Zero Mask of the Luna Eclipse che verrà distribuita in Giappone.

Il publisher nipponico ha confermato che il gioco base costerà 6,380 yen (circa 45 euro), mentre per mettere le mani sull'edizione premium, al cui interno è inclusa una copia fisica del gioco, sarà necessario sborsare 12.080 yen (circa 89 euro).

Tra i contenuti dell'edizione premium troviamo un libro al cui interno è possibile consultare un racconto prequel dell'opera. La storia si concentra su Marie e Tomoe Nanamura e parla delle cinque persone che furono portate via, i cui dettagli non sono raccontati nella storia principale parte del gioco.

Inclusa inoltre la colonna sonora su CD insieme a un download per scaricare le canzoni non incluse nella storia principale. Come avverte Koei-Tecmo, non c'è da allarmarsi per le interferenze sonore, dal momento che fanno parte dell'inquietante accompagnamento sonoro dell'esperienza horror. Compresi infine due clear file. Tutti i bonus saranno acquistabili anche in una edizione separata priva della copia del gioco, venduta a 5.700 yen (circa 40 euro).

Vi ricordiamo che Project Zero Mask of the Luna Eclipse sarà disponibile a partire dal 9 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.