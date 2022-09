Project Zero Mask of the Lunar Eclipse: l'horror arriva su Nintendo Switch nel 2023

Apertosi con l'annuncio ufficiale di Fire Emblem: Engage, il Nintendo Direct di settembre prosegue con la conferma dell'arrivo di un nuovo capitolo della serie Fatal Frame.

Direttamente dal Sol Levante, raggiunge finalmente l'Europa Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, l'avventura horror porterà ancora una volta i giocatori dietro l'obiettivo della Camera Obscura. Grazie allo strumento, la giovane protagonista dell'horror dovrà venire a capo del mistero che circonda un cupo ospedale psichiatrico abbandonato. Neanche dirlo, gli appassionati possono prepararsi all'avvistamento di spiriti ed entità sovrannaturali, pronti a terrorizzare con inquietanti apparizioni.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse non dispone ancora di una precisa data di lancio, ma è già stato confermato che il gioco raggiungerà Nintendo Switch nel corso dei primi mesi del 2023.