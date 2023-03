Project Zero Mask of the Lunar Eclipse: la leggenda dello 'studio spiritato'

Pur non trattandosi di una riedizione esplosiva come raccontato nella nostra recensione di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, Koei Tecmo ha finalmente portato in occidente il quarto capitolo della serie, finora rimasto confinato sul suolo nipponico. E non mancano alcuni retroscena "spettrali" sullo sviluppo del gioco.

A raccontarli è il director Makoto Shibata, spiegando che lo studio in cui il gioco è stato sviluppato era "infestato dagli spiriti". In un post pubblicato su Xbox Wire, Shibata spiega che in Giappone è usanza visitare templi e svolgere rituali purificatori quando si sviluppa un gioco horror, in modo tale che nessuno strano fenomeno paranormale possa verificarsi in fase di creazione. Tuttavia, lui ed il suo team non hanno seguito questa tradizione e, così facendo, non sono mancati eventi strani che, ne è sicuro il director, hanno direttamente coinvolto gli spiriti.

"Una volta stavamo registrando dei suoni ed una voce misteriosa è stata effettivamente registrata in sottofondo. Abbiamo provato a rimuoverla ma alla fine ci abbiamo rinunciato perché quella voce tornava sempre, non importa cosa facessimo, e dunque l'abbiamo lasciata dentro il gioco", racconta Shibata. Ma non finisce certo qui, il director rivela che lo sviluppo di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse (noto anche come Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse) è stato ispirato da una vicenda che lo ha direttamente coinvolto: una notte mentre si trovava in un hotel si è svegliato all'improvviso ed ha notato un uomo sconosciuto dall'altra parte della stanza; quando a provato ad avvicinarsi, l'uomo è scappato via improvvisamente e si è dunque chiesto se non avesse visto un spirito. Ha dunque volevo riportare le sensazioni provate in quell'occasione all'interno del gioco.

Ancora, durante lo sviluppo della versione Wii (pubblicata solo in Giappone nel 2008), Shibata afferma di aver visto una ragazzina che girava attorno a un tavolo da ping pong cantando in filastrocca dei numeri. Ha quindi pensato che si trattasse di un messaggio specifico che ha così inserito all'interno dell'opera. Infine, il director rivela che lo spirito di nome Kageri Sendo presente nel gioco è ispirato a "Miyamoto-san", uno spettro che appariva nei suoi sogni su una sedia a rotelle: "E' strano, Miyamoto-san non è più apparso nei miei sogni dopo che l'ho inserito nel gioco, forse guadagnare una forma lo ha in qualche modo soddisfatto?", riflette Shibata, che in ogni caso ha specificato di non credere in zombie o mostri simili.

Spiriti o meno, nuovi capitoli di Fatal Frame potrebbero arrivare in futuro, segnando così il definitivo ritorno del franchise dopo diversi anni di stop.