Project Zero, un nuovo capitolo è possibile? Torna a parlare il produttore

A ottobre dello scorso anno, il produttore Keisuke Kikuchi ha affermato che gli piacerebbe creare un nuovo Project Zero per Nintendo Switch. La nota serie horror, ricordiamo, non si fa vedere dal 2014, anno in cui Maiden of Black Water è approdato su Nintendo Wii U.

Da allora, tuttavia, non sono emersi nuovi dettagli, quindi la redazione di Nintendo Everything ha ben pensato di interpellare nuovamente il produttore, che ha spiegato in maniera più dettagliata lo stato delle cose. A quanto pare, Kikuchi gestisce solamente lo sviluppo e qualsiasi decisione definitiva spetta a Nintendo, che detiene i diritti della serie. "Per cui, anche se dico che mi piacerebbe fare un altro gioco, ciò non significa necessariamente che accadrà", ha dichiarato.

Interpellato sulle versioni remastered di Project Zero 2 e Project Zero 4 (il primo non è mai arrivato in America, mentre il secondo non ha nemmeno varcato i confini giapponesi), Kikuchi ha fornito la medesima risposta: dipende da Nintendo. Inoltre, ha specificato che al momento sta supervisionando il lavoro di Gust, studio attualmente impegnato su Fairy Tail, pertanto pur volendo nell'immediato non potrebbe dedicarsi al ritorno di Project Zero. Insomma, non aspettatevi una remastered o un nuovo capitolo in tempi brevi.