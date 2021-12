Project8: il misterioso gioco dagli autori di Frostpunk sarà realizzato in Unreal Engine

Nonostante siano passati un paio d'anni da quando 11 Bit Studios ha annunciato Project8 in arrivo su console next-gen, il titolo è rimasto avvolto nel mistero e ci sono ancora ben poche informazioni sia sui suoi contenuti, sia sulla possibile data d'uscita. Ma qualcosa inizia a muoversi.

Non solo il team polacco ha diffuso un breve teaser trailer del gioco, mostrando rovine evocative e dettagliate, ma ha anche confermato che verrà realizzato in Unreal Engine e non con il loro motore grafico proprietario già usato per altri progetti. Il motivo dietro questo cambiamento è legato agli accordi stretti dalla compagnia con Epic Games che prevedono l'utilizzo dell'Unreal Engine 4 e 5 per Project8 e per i prossimi dieci progetti di 11 Bit Studios.

"L'immaginazione non conosce limiti, ed ora con l'Unreal Engine le nostre possibilità sono infinite", spiega Przemyslaw Marszal, CEO di 11 Bit Studios, riguardo i motivi che hanno spinto l'azienda a passare al motore grafico di Epic, aggiungendo che "la nuova tecnologia di quinta generazione è impressionante, e siamo eccitati dall'idea di poterlo utilizzare alla sua massima potenzialità per i nostri nuovi giochi. Ciò che stiamo facendo è 'irreale'". Non è stato specificato con precisione se Project8 supporterà la quarta o quinta versione del famoso engine, ma sembra indubbio che ne trarrà grande vantaggio sul fronte tecnico.

Ricordiamo che 11 Bit Studios ha sviluppato titoli apprezzati quali Frostpunk, Children of Morta, Moonlighter e This World of Mine, e c'è quindi grande curiosità di scoprire cosa il misterioso Project8 avrà da offrire ai fan.