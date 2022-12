Project A.I.D.A.: il nuovo horror sci-fi in Unreal Engine 5 degli autori di Fobia

I ragazzi di Pulsatrix Studios, software house brasiliana con sede a São Paulo, hanno appena presentato il loro nuovo lavoro: s'intitola Project A.I.D.A ed è uno survival horror in prima persona dalle tinte sci-fi.

A corredo dell'annuncio, gli sviluppatori hanno condiviso il primo video di gameplay, che setta il tono dell'esperienza e conferma l'adozione del motore grafico di ultima generazione Unreal Engine 5. Il filmato rivela ben poco delle meccaniche del gioco, che a quanto pare sarà in prima persona, in compenso mostra i muscoli dell'engine di Epic, che con texture, shader, riflessi e illuminazione di alto livello riesce a creare un'atmosfera tanto realistica quanto lugubre e angosciante.

Non sappiamo null'altro del progetto, dal momento che Pulsatrix ha scelto di tenere per sé informazioni rilevanti come la data di lancio e le piattaforme di destinazione (presumibilmente PC, PlayStation 5 Xbox Series X|S), oltre a dettagli sul gioco come la trama, le caratteristiche di gameplay e altro ancora. Il filmato ha senz'altro catturato la nostra attenzione, ma servirà molto impegno da parte dello studio brasiliano per emergere in un mercato che in tempi recenti ha visto spuntare videogiochi horror come dei funghi.

D'altro canto, ha già dimostrato di avere delle buone capacità con Fobia: St. Dinfna Hotel, gioco d'esordio pubblicato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC lo scorso mese di giugno. Horror psicologico a metà strada tra P.T. e Resident Evil Village che ha richiesto 4 anni di sviluppo, s'è rivelato un buon prodotto con il giusto mix di rompicapi, elementi investigativi e shooter. Informatevi al riguardo leggendo la nostra recensione di Fobia: St. Dinfna Hotel.