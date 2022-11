Projek AK diventa Arad Chronicle Kazan: l'ex Project BBQ cambia ancora nome

Il team di Nexon è in vena di trasformazioni: dopo aver annunciato il cambio di nome da Project BBQ a Project AK, l'azienda muta nuovamente denominazione al progetto videoludico, che d'ora in avanti sarà conosciuto come Arad Chronicle: Kazan.

Ma non è tutto. La compagnia ha infatti confermato che presto sarà possibile ammirare il gioco in azione. Un trailer inedito di Arad Chronicle: Kazan sarà pubblicato nel corso di G-STAR 2022, evento videoludico in programma in Corea del Sud tra 17 e 20 novembre 2022. Il filmato alzerà il sipario sull'Action RPG, offrendo alcuni primi dettagli su trama e ambientazione dell'avventura.



Con Arad Chronicle: Kazan, Nexon mira ad espandere l'immaginario di Dungeon Fighter Online, raccontando una vicenda ambientata ben 800 anni prima del gioco principale. Al centro della scena, i giocatori troveranno il Generale Kazan e l'Arcimago Ozma, entrambi impegnati in un'epica epopea di stampo fantasy. Dopo aver sconfitto il potente Berserk Dragon Hismar, il duo fa ritorno nell'Impero di Pelos, con un titolo in Unreal Engine che troverà spazio su console ancora non specificate.

In chiusura, ricordiamo che in origine il progetto era stato presentato come un ambizioso MMORPG. Successivamente, tuttavia, Nexon ha confermato un cambio di rotta: Arad Chronicle: Kazan sarà un Action RPG di stampo Souls-like.