Projekt Loki, annunciato il playtest: League of Legends incontra Smash Bros e Apex Legends

Il team di Theorycraft Games ha svelato ufficialmente Project Loki, nome in codice per un'ambiziosa avventura videoludica firmata da ex sviluppatori di League of Legends, Valorant, Halo, Destiny, Overwatch, Legends of Runeterra e Apex Legends.

Dopo un lungo lavoro svolto al fianco della community, la giovane software house ha deciso di alzare il sipario sul suo titolo di debutto. Descritto come un luogo in cui "League of Legends incontra Smash Bros e Apex Legends", Project Loki è al momento in una fase di pre-alpha. Nonostante ciò, Theorycraft Games ha deciso di iniziare già a coinvolgere il pubblico nel processo creativo, con l'organizzazione di un playtest a dir poco imminente. La sessione di prova di Project Loki è infatti in programma per le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, in esclusiva su PC.



Per poter prendere parte al playtest, gli appassionati possono dirigersi sul sito ufficiale del gioco, al seguente link:

Per presentare il progetto,ha confezionato un primo video dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Con una strutturae un set di eroi dalle abilità personalizzabili, Project Loki si candida a rivelarsi un titolo multiplayer "che possa valere migliaia di ore di gioco".