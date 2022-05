Projekt Z: l'FPS gratis a base di zombi arriva su Kickstarter

Nel corso degli ultimi giorni sui social si è parlato molto di Projekt Z, un nuovo sparatutto in soggettiva che con una serie di filmati di gameplay è riuscito a calamitare l'attenzione degli appassionati.

Projekt Z è un FPS con una forte componente cooperativa ambientato nel corso della seconda guerra mondiale. L'obiettivo del gioco è quello di affrontare orde di non morti e, per farlo, i giocatori devono muoversi all'interno di mappe molto ampie e nelle quali possono sbloccare fortificazioni e potenziamenti. Uno degli elementi che più sta permettendo al gioco di emergere è il modello di distribuzione: Projekt Z sarà free to play e gli sviluppatori hanno confermato che la versione base del titolo si potrà scaricare gratuitamente. Il sistema di monetizzazione si baserà sulla vendita del Battle Pass, che includerà anche ricompense gratuite, e sulla distribuzione di espansioni a pagamento con un focus sulla storia.

Al momento il gioco è su Kickstarter e la campagna di raccolta fondi è ancora lontana dal raggiungimento dell'obiettivo di circa 100.000 dollari, i quali dovranno essere raccolti entro e non oltre domenica 28 maggio 2022.

Prima di lasciarvi al filmato di gameplay e alle immagini del titolo, vi ricordiamo che la versione finale di Projekt Z dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 su PC, Xbox e Google Stadia.