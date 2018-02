Prolungata di 24 ore la closed beta di Warhammer Vermintide 2, nuove chiavi disponibili

La closed beta dista riscuotendo parecchio successo, cosìha deciso di prolungarla di 24 ore e offrire 10.000 nuove chiavi di accesso sul proprio sito. La versione di prova sarà dunque disponibile fino alle 18:00 (orario italiano) di domani 27 febbraio.

Qualora vogliate provare a partecipare, potete dirigervi sul sito ufficiale del gioco e seguire le istruzioni per ricevere la key da riscattare poi su Steam. La disponibilità è limitata, dunque se siete interessati vi conviene affrettarvi. Tra i numerosi contenuti offerti nella closed beta troviamo tre missioni e quindici differenti carriere che potranno essere intraprese con i personaggi inclusi. Warhammer: Vermintide II sarà lanciato l'8 marzo su PC. Le edizioni Xbox One e PlayStation 4 non presentano ancora una data di uscita.