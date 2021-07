Promesa: un viaggio nei ricordi con l'avventura italiana su PC, PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori italiani di Fantastico Studio e Julián Palacios Gechtman invitano tutti gli appassionati di avventure grafiche a immergersi nelle atmosfere oniriche di Promesa, l'esperienza contemplativa disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel titolo firmato dalla software house genovese è possibile esplorare i sogni, le memorie e le fantasie che affiorano durante un dialogo tra un nonno e suo nipote: l'idea alla base del progetto è infatti quella di concretizzare la visione di "viaggio interattivo" che prende spunto da una conversazione ricca di spunti di riflessione.

Il flusso di immagini viene così evocato dalle parole pronunciate dal proprio interlocutore, fornendo così a chi ascolta l'occasione per farsi trasportare nelle atmosfere e nei ricordi condivisi: ogni sessione di gioco, della durata approssimativa di 45 minuti, è diversa dalle altre e serve a ricostruire il puzzle di eventi.

Il titolo è caratterizzato da uno stile unico e da un gameplay disteso, con un ritmo reso ancora più armonioso da una colonna sonora acustica e polistrumentale tra piano, cetra, harmonium e contrabbasso. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di Promesa, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo che, lo ricordiamo, è già disponibile su Steam e negli store digitali di PS4, Xbox One e Nintendo Switch.