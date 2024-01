La promessa di Clive e Jill in un cosplay di Final Fantasy 16

La community di appassionati freme in attesa di Final Fantasy 7 Rebirth, ma non dimentichiamoci che la saga di JRPG sviluppata da Square Enix ci ha condotti verso una grandiosa novità, Final Fantasy 16. Facciamo ritorno nelle terre di Valisthea attraverso un bellissimo cosplay di Yuna Kairi e Alex Shtein che emoziona.

Final Fantasy 16 è una rivoluzione rispetto ai precedenti episodi della serie. Proprio per questo l'accoglienza del pubblico è stata mista, fatta di diverse critiche rivolte soprattutto dai nostalgici dei JRPG a turni. Si parla comunque di un'iterazione bellissima, che ha riscosso tanto successo da spingere Square Enix alla produzione di ben due espansioni.

Il primo DLC di Final Fantasy 16 è Echoes of the Fallen. Questo contenuto aggiuntivo approfondisce la mitologia del mondo di gioco, ma purtroppo si rivela piuttosto breve, come un'antipasto a ciò che verrà. Nella primavera del 2024 arriverà Final Fantasy 16 The Rising Tide, vera portata principale che sarà grande quasi come un titolo normale. Si parla infatti di un'avventura della durata di circa 10 ore, condita da una storia principale e missioni secondarie.

In attesa che Square mostri qualcosa in più su questo DLC, questo cosplay di Jill e Clive da Final Fantasy 16 emoziona. Osserviamo la promessa tra i due protagonisti, scambiata in un caldo abbraccio prima che gli Eikon portassero distruzione e disastri.