La promessa di Quantic Dream: 'Ambiente di lavoro più sano ed inclusivo per tutti'

Quantic Dream promette un impegno maggiore e sostenuto per garantire un ambiente di lavoro sano ed inclusivo all'interno dei propri studi, puntando a favorire diversità ed equità tra tutti i suoi dipendenti. Lo confermo la stessa compagnia attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Il recente passato non è stato molto semplice per l'azienda francese, dopo che nel 2018 si sono diffuse testimonianze di ex dipendenti che hanno parlato apertamente di un ambiente di lavoro tossico in Quantic Dream, che ha avuto un impatto sull'immagine della compagnia negli anni successivi. La software house, fondata da David Cage ed autrice di titoli molto apprezzati quali Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, ha quindi annunciato una serie di iniziative in vista del proprio venticinquesimo anniversario, volte a far cambiare la percezione dell'opinione pubblica nei suoi confronti, favorendo il rispetto nei confronti di ogni categoria di individui.

Tra queste troviamo la "partnership con un'organizzazione LGBTQIA+" in modo da ricevere consigli su come rappresentare in maniera equa i membri di tale community all'interno dei propri giochi, l'impegno ad "assumere e valorizzare i nuovi talenti" e la promozione di nuovi leader provenienti dalle minoranze. L'obiettivo di Quantic Dream è "creare l'ambiente di lavoro più sicuro possibile" per qualunque membro del team, conclude il post.

Nel frattempo Quantic Dream è al lavoro su tre giochi diversi, tra cui il già noto Star Wars Eclipse, mentre rimane il mistero sulla natura degli altri due progetti.