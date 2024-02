La promessa tra Zack e Aerith in un cosplay per il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth

Il giorno più atteso dell'anno dalla community di appassionati è finalmente giunto. Il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth non è un sogno, ma realtà. Prima di addentrarci nel secondo episodio della compilation di remake, facciamo un salto all'indietro per focalizzarci sul rapporto tra due grandi personaggi di questa storia.

Mentre i fan già si sono proiettati a Midgar assaporando le novità e le meraviglie tecniche di Final Fantasy 7 Rebirth, per chiarire al meglio le vicende di Zack Fair e Aerith Gainsborough è bene fare un passo all'indietro.

L'ascesa di Zack Fair viene narrata in Crisis Core: Final Fantasy VII, prequel degli eventi della settima fantasia finale uscito in origine nel 2007 su PSP. Amico di Cloud Strife, a cui donò la sua spada in punto di morte, di lui sappiamo che era un SOLDIER di seconda classe che ambiva a diventare un eroe come Sephiroth.

La storia dell'eroe ci è stata riproposta di recente in Crisis Core -Final Fantasy 7- Reunion, un titolo a metà tra rimasterizzazione e remake dell'originale. Qui, ancora meglio che in precedenza si può approfondire il legame tra Zack e Aerith.

Per il Day 1 di Final Fantasy 7 Rebirth, questo cosplay di Zack e Aerith da Final Fantasy 7 ci emoziona. La struggente promessa tra i due personaggi viene ripresa dai cosplayer Taryn e Celaena, perfetti nella loro interpretazione.