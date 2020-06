PS4 500 GB con The Last of Us Part 2 a prezzo speciale per pochi giorni

In occasione del lancio di The Last of Us Part 2, Sony ha ben pensato di lanciare una nuova promozione su PlayStation 4 Slim da 500 GB.

La compagnia giapponese propone PlayStation 4 Slim da 500 GB con una copia di The Last of Us Part 2 in edizione standard al prezzo complessivo di 299,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo normale di 374,98 euro. Potete approfittare di questa promozione presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, ovvero Mediaworld, Euronics, Gamelife, Amazon.it, Unieuro e GameStopZing. Sony specifica che si tratta di un prezzo consigliato al pubblico valido fino al 28 giugno oppure fino ad esaurimento scorte presso i rivenditori sopra menzionati.

Come potete leggere voi stessi nella recensione di The Last of Us Part 2, il nuovo viaggio di Ellie è semplicemente monumentale. Il canto del cigno di un'intera generazione e un'esperienza che qualsiasi videogiocatore dovrebbe vivere. I ragazzi di Naughty Dog sono riusciti a stupirci anche sul versante grafico, come testimonia l'analisi tecnica di The Last of Us Part 2 curata dagli esperti di Digital Foundry.

Ne approfittiamo per segnalarvi che da GameStop sono attive anche altre promozioni sui bundle PlayStation 4 e PS4 Pro.