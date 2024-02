Promo di San Valentino con PlayStation Plus: come risparmiare su controller e accessori

Anche Sony ha deciso di celebrare San Valentino con un'interessante promozione riservata esclusivamente agli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, gli abbonati al servizio potranno fare acquisti sul PlayStation Direct (lo store ufficiale di Sony per l'hardware) ed usufruire di un'offerta. Acquistando due o più prodotti per un valore complessivo superiore ai 100 euro, si riceve uno sconto del 15% sul totale.

Occorre però precisare che la promozione in questione non è valida per l'intero catalogo, ma solo ed esclusivamente su hardware, accessori e software per PlayStation 5 e PlayStation VR2. Il banner promozionale sottolinea inoltre che non valgono per la promo tutti i preordini e i seguenti prodotti: PlayStation Portal, cuffie wireless con microfono Pulse Elite, auricolari wireless Pulse Explore e The Last of Us Parte 2 Remastered.

Chiunque fosse interessato, potrà approfittarne fino al prossimo 14 febbraio 2024, ultimo giorno in cui la promozione resterà attiva.

Sempre a proposito di sconti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sulle offerte del fine settimana del PlayStation Store, che permettono di acquistare in forte sconto numerosi giochi in versione digitale, anche The Witcher 3 Wild Hunt.