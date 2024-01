Promo Super Mario da GameStop: migliori giochi in sconto a 49.98 euro

It's me, Mario! Fino al 17 gennaio, da GameStop potete acquistare i migliori videogiochi di Super Mario per Nintendo Switch al prezzo promozionale di 49,98 euro invece di 60.98 euro, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Affrettatevi, se siete interessati!

La promo è valida nei negozi e online sul sito di GameStop e coinvolge Super Mario Bros Wonder, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe, tutti in vendita a 49,98 euro l'uno.

Disponibile anche il Pass Percorsi Aggiuntivi per MK8 a 34,98 euro mentre se volete risparmiare con l'usato potete trovare Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Kart 8 Deluxe a 44.98 euro l'uno mentre Super Mario Bros Wonder ha un prezzo di 45,98 euro.

Vi segnaliamo anche la promozione Winter Promo di GameStop con tante offerte valide fino al 14 febbraio su accessori, videogiochi, peluche, giochi da tavolo, action figure, gadget e merchandising. Si tratta di una buona occasione di risparmio per fare nuovi acquisti in queste fredde giornate invernali ma con un occhio sempre attento al portafoglio.

E non dimenticate la promo 2x1: compra due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro, titoli a scelta da una lista fino ad esaurimento delle scorte disponibili.