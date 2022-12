Promozioni LEGO: ben tre set gratis con le offerte di Natale 2022

Il Natale è ormai vicinissimo e sullo store ufficiale LEGO sono partiti gli sconti e le promozioni che permettono agli appassionati di acquistare a prezzo ridotto alcuni set e di ricevere omaggi gratuiti.

Per quello che riguarda i set in regalo, chiunque effettuerà un ordine del valore superiore ai 40 euro riceverà senza costi aggiuntivi il piccolo set "Treno di Natale" (offerta valida fino al 24 dicembre 2022). Con gli acquisti di almeno 150 euro, invece, verrà incluso anche il set "La Bottega di Babbo Natale" (offerta valida fino al 31 dicembre 2022). La terza ed ultima promo è invece legata agli acquisti del nuovo set Tour Eiffel LEGO, che garantirà in omaggio il set "Appartamento di Eiffel" (offerta valida fino al 24 dicembre 2022). Va inoltre specificato che le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte e non è detto che si potranno ricevere gli omaggi fino all'ultimo giorno dell'iniziativa.

Come vi abbiamo accennato, sullo store ufficiale sono anche partiti nuovi sconti e tra quelli più interessanti troviamo il Cappuccio di Batman dalla Serie TV classica a 41,99 euro (da 59,99 euro), il ritratto di Elvis Presley a 83,99 euro (da 119,99 euro) e il Calendario dell'Avvento Guardiani della Galassia a 24,49 euro (da 34,99 euro).

