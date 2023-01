Pronti alla eCup 2023? La 'FA Cup' italiana su FIFA 23 sta per iniziare

La competizione di riferimento di FIFA 23 per noi italiani resta la eSerie A TIM 2023 iniziata a gennaio, ma attenzione anche alla LND eCup, torneo giunto alla terza edizione che porta il modello della FA Cup inglese in Italia coinvolgendo squadre di FIFA 23 dalla Terza Categoria alla Serie A.

Gli appassionati professionisti e semi-pro del Pro Club 11 vs 11 si preparano a scendere in campo su PS5 rappresentando virtualmente la propria squadra in quella che viene formalmente chiamata LND Esport eCup, o anche Coppa Interleghe 11vs11. La prima e unica competizione italiana di questo tipo vedrà in ogni momento le controparti esport delle società dilettantistiche sfidare quelle provenienti dall’area pro, ovvero dalla Serie C alla Serie A.

A rappresentare il settore Pro ci sono già Udinese, Cagliari, Palermo, Hellas Verona e Catanzaro, mentre per la Serie D troviamo Catania, Crema, Asti, Mestre, Trastevere e Grosseto tra le tante già iscrittesi gratuitamente alla LND eCup. Non mancano già altri nomi per le categorie più basse, come Ladispoli per l’Eccellenza, Città di Teramo per la Promozione, Priaruggia per la Prima Categoria e Olympic Salerno per il Futsal. Non vanno escluse rappresentanze di team italiani di Beach Soccer.

Per maggiori informazioni basta visitare il sito LND dedicato, che invita tutte le Società che partecipano ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti stagione 2022/23 a iscrivere i loro team esport per un’annata ancora più ricca di partecipanti e, dunque, di sfide.

In tutto ciò, è nato il progetto Lega Pro e WeArena per la eSerie C 2022/23.