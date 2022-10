Pronti a giocare a Counter Strike: Global Offensive... sullo smartwatch?

Mentre il numero di giocatori di Counter-Strike Global Offensive continua a crescere, il titolo di Valve è approdato su un dispositivo... decisamente inaspettato.

Nel video incorporato alla notizia, condiviso su cortesia dei colleghi di Dexerto, vediamo infatti in azione Counter Strike: Global Offensive su uno smartwatch, un risultato raggiunto grazie allo sforzo profuso dagli appassionati più estremi della serie.

Come ci mostra anche il video stesso, giocare CS:GO su di un dispositivo dotato di uno schermo minuscolo non è sicuramente l'esperienza migliore del mondo, senza parlare poi dei problemi legati al delay. Tuttavia, resta un esperimento assolutamente simpatico e degno di menzione. Vi auguriamo una buona visione!

Come anticipato in apertura, Counter Strike: Global Offensive è in una fase particolarmente florida della sua storia, che è stata però anche costellata di episodi poco piacevoli. Un fenomeno molto diffuso negli USA è quello dello swatting, il quale consiste nel segnalare la presenza di un terrorista nell'abitazione del proprio rivale in-game, al fine di metterlo nei guai. Anche il titolo di Valve è stato al centro di dinamiche simili, con un famoso caso di swatting legato a CS:GO documentato con un video diventato virale.

Come sempre, vi ricordiamo che Counter Strike: Global Offensive è attualmente disponibile su PC.