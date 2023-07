Pronti a 'giocare' a Pokemon Sleep? Pre-registrazioni al via su iOS e Android

In previsione del sempre più imminente lancio di Pokemon Sleep su iOS e Android, The Pokemon Company apre ufficialmente la fase di pre-registrazioni per la nuova app che promette di farci 'dormire da campioni'.

L'avvenuta apertura delle registrazioni anticipate per Pokemon Sleep offre così a tutti gli Allenatori l'opportunità di prepararsi per tempo all'arrivo della nuova applicazione legata all'universo interattivo dei Pokemon. Ma come si 'gioca' a Pokemon Sleep?

Chi desidera immergersi nelle atmosfere oniriche di Pokemon Sleep dovrà collocare il proprio smartphone o Pokemon GO Plus vicino al cuscino e poi mettersi a dormire. Al risveglio, i 'giocatori' possono controllare dall'app di Pokemon Sleep i risultati della misurazione del sonno, osservare gli stili di sonno dei Pokémon che sono apparsi e contribuire, così facendo, alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrando i Pokemon che si sono avvicendati durante la notte nel Sonnodex. Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, più Pokémon incontreranno e più stili di sonno potranno scoprire. Sempre attraverso l'app mobile, gli utenti possono anche aiutare Snorlax a crescere durante il giorno.

L'app di Pokemon Sleep che misura il sonno in modo divertente sarà disponibile in estate su sistemi mobile iOS e Android. In Pokemon Sleep, il sonno verrà classificato in tre tipi (leggero, intermedio e profondo): i Pokemon con un andamento del sonno simile a quello dei giocatori si raduneranno intorno a Snorlax per ottenere dei Pokebiscotti, dando così modo ai giocatori di affezionarsi a ciascuno di loro. Qualora foste interessati, qui trovate il link al sito ufficiale di Pokemon Sleep.