Pronto chi parla? Sono Kratos! Ecco il numero di telefono del fantasma di Sparta

I capitoli di God of War arrivati sul mercato nel corso degli anni sono davvero tanti, proprio come gli easter egg che gli sviluppatori si sono divertiti a nascondere in giro per i vari scenari. Due di questi, probabilmente i più bizzarri, riguardano un vero numero di telefono.

Il primo easter egg fu un'idea di David Jaffe, il papà della serie Sony Santa Monica, che decise di creare un premio unico per i giocatori tanto abili da riuscire a terminare il primo capitolo (quello del 2005) alla massima difficoltà. Completando l'avventura di Kratos in modalità Dio, si poteva visualizzare a schermo il seguente numero di telefono: "1-800-613-8840". Componendo tale numero e avviando una chiamata, si poteva ascoltare un messaggio pre-registrato dello stesso Jaffe, che si congratulava con il giocatore. Questo segreto era presente anche nell'edizione europea del gioco, ma in questo caso non era necessario fare alcuna telefonata, poiché l'audio veniva automaticamente trasmesso alla fine del gioco.

Per scovare il secondo numero di telefono bisognava invece analizzare le statue nei pressi del trono di Ares: in questo caso si poteva telefonare il numero "1-888-447-5594" per ascoltare un messaggio in cui Kratos spiegava nel dettaglio la sorte di Ares in seguito allo scontro che coinvolse il vecchio ed il nuovo dio della guerra. Mentre il guerriero spartano parla, però, David Jaffe lo interrompe bruscamente e inizia a dire alcune frasi, una delle quali è un chiaro riferimento all'esistenza del sequel.

