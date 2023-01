Tutto pronto per la eSerie A TIM 2023: ecco le squadre partecipanti

Proprio nella giornata successiva all’annuncio dei giocatori di Sampdoria eSports, squadra che cercherà di portare la maglia blucerchiata ai vertici del campionato nazionale di FIFA 23, inizia ufficialmente la eSerie A TIM 2023 con la EA SPORTS eSupercup: vediamo quali squadre parteciperanno quest’anno alla massima serie esport calcistica italiana.

Il Draft & Media Day organizzato da Lega Serie A tenutosi pochi giorni fa stabilisce l’avvio ufficiale della nuova stagione 2022/2023: una volta definiti gli organici delle varie compagini del Belpaese è giunto il momento di dare il via alle danze. Gli occhi sono tutti puntati sulla nuova squadra Juventus Dsyre, la quale conta su tre top player italiani: Danipitbull, Denuzzo e Dagnolf, accompagnati infine da Sami “S4m” Sbaa, aggiudicato al draft.

Il Torino campione in carica sarà un avversario pericoloso per tutte, già pronto a mostrare le sue abilità con il match Torino – Salernitana che aprirà i quarti di finale della EA SPORTS eSupercup dopo i turni di qualificazione: in questo contesto, tutte le squadre della eSerie A si sfideranno con un formato a eliminazione diretta, eccetto per la Finale con andata e ritorno.

Ma quali sono le squadre della eSerie A 2022/2023? Ecco la lista completa: Bologna Fc 1909 eSports, US Cremonese eSports, Empoli Fc Esports, Fiorentina Esports, Hellas Verona FC eSports, Juventus Dsyre, US Lecce eSports, AC Monza Team eSports, U.S. Salernitana 1919 eSports, Sampdoria eSports, Sassuolo eSports, Spezia Esports, Torino FC eSports, Udinese eSports D-Link.

Come si nota, mancano alcune grandi squadre: si tratta di Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli, le quali hanno stretto un accordo esclusivo con Konami ed eFootball.