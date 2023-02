Pronty: il metroidvania 'atlantideo' si tuffa a marzo su Nintendo Switch

A un mese di distanza dall'annuncio del survival horror Molochoir, il già enorme catalogo del Nintendo eShop si prepara ad accogliere un altro metroidvania, l'interessante avventura 'atlantidea' Pronty di 18Light Games e Happinet.

Disponibile dal 19 novembre 2021 su PC , Pronty "immerge" gli appassionati del genere tra le rovine sottomarine della città atlantidea di Royla per vivere un'esperienza ricca di colpi di scena, combattimenti e manufatti rari da scoprire.

Nel corso dell'avventura avremo modo di controllare la sirena Pronty e il pesce spada armato Bront the Javelin: l'utilizzo di Bront si rivelerà particolarmente utile non solo nelle fasi di combattimento, ma anche nelle attività di esplorazione grazie a un ventaglio particolarmente ampio di abilità da sbloccare.

Ogni area di Royla è interconnessa alle altre ed è popolata da numerose creature acquatiche: col passare delle ore di gioco, e dei boss abbattuti, potremo scoprire le cause della caduta di questa metropoli e acquisire tanti potenziamenti. Il misterioso mondo sottomarino di Pronty farà perciò da sfondo a una campagna principale particolarmente strutturata, con numerosi livelli di difficoltà tra cui scegliere e delle sfide arcade legate alla modalità Boss Rush.

La commercializzazione della versione Nintendo Switch di Pronty è prevista per il 7 marzo. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini di Pronty, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo metroidvania.